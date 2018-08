Opgeluchte reacties na arrestatie Jos B.

Jos B., verdacht van betrokkenheid bij de dood van het jongetje Nicky Verstappen, is zondagmiddag aangehouden in Spanje. Hij zit vast in een Spaanse cel en wordt op termijn overgeleverd aan Nederland. De familie heeft opgelucht gereageerd.

De familie Verstappen en Peter R. de Vries, die hen bijstaat, zijn zondagavond door de politie ingelicht. Volgens De Vries is Jos B. ongeveer 50 tot 60 kilometer van de Spaanse stad Barcelona in een veld in de kraag gevat. Hij woonde afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met andere dakloze mensen. B. zou na zijn arrestatie niets hebben gezegd tegen de Spaanse politie.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen. Afgelopen woensdag maakten politie en justitie na DNA-onderzoek bekend Jos B. als verdachte te zien, maar de man was sinds februari spoorloos. Sinds juni werd naar de man gezocht. Zondag kon die internationale zoektocht met succes kon worden afgesloten.

Politie en justitie verdenken de man van moord of doodslag, een zedendelict en ontvoering. Hoe snel Jos B. aan Nederland kan worden uitgeleverd, hangt volgens De Vries af van de mate van medewerking van de verdachte. De zoektocht naar de dader heeft uiteindelijk twintig jaar geduurd. De elfjarige Nicky verdween in augustus 1998 tijdens een zomerkamp.