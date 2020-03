Opgekrabbelde PvdA ruikt weer kansen

Met nog ongeveer een jaar tot de komende Tweede Kamerverkiezingen komt de PvdA zaterdag bijeen in Nieuwegein voor het jaarlijkse partijcongres. Voorman Lodewijk Asscher ruikt weer kansen voor zijn partij.

Onder de leden zal veel worden gesproken over de linkse samenwerking die eerder deze week werd aangekondigd. SP, GroenLinks en de PvdA trekken samen op tegen verlaging van de winstbelasting, maar van verdere samenwerking is voorlopig nog geen sprake.

In het AD zei Asscher vrijdag echter ook niet uit te sluiten opnieuw met de VVD in een kabinet te stappen. Hij was vicepremier in het vorige kabinet van VVD en PvdA tussen 2012 en 2017. Hij heeft afstand genomen van een deel van het beleid dat toen is gevoerd.

De PvdA leed na het kabinet-Rutte II een monsterverlies en ging terug naar negen zetels. De partij is inmiddels in de peilingen weer wat opgekrabbeld en staat tussen de dertien en zeventien virtuele zetels. Asscher wil verder als partijleider en zal dat op het congres bekendmaken.