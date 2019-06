Opfrisbeurt voor Marechausseemuseum Buren

Het Marechausseemuseum in Buren, een van de vier Defensiemusea van Nederland, heeft een opfrisbeurt ondergaan. Vanaf volgend weekeinde is het eerste deel van de modernisering te zien. In 2021 moet de hele, miljoenen kostende operatie klaar zijn.

Het Marechausseemuseum zit sinds 1972 in het weeshuis dat de dochter van Willem van Oranje in 1612 liet bouwen. Het gebouw behoort tot de boedel van het Koninklijk Huis. Een erfgoedonderzoek toonde in 2017 aan dat het museum dringend aan vernieuwing toe was. De collectie was in de loop der jaren zo slecht beheerd dat onderdelen onvindbaar waren geworden. Ook het gesloten uiterlijk van het monument voldeed niet meer aan de eisen van een modern museum.

"We hebben letterlijk het stof van decennia weggeblazen en de afgesloten luiken en deuren opengebroken", zegt een woordvoerster. In het nieuwe museum kunnen bezoekers moorden oplossen, sporenonderzoek doen en meekijken met grenscontroles. "We vertellen het verhaal van het bijzondere beroep van de marechaussee."