Operazangeres zingt beelden toe in museum

Museum Beelden aan Zee in Scheveningen is net als veel andere musea alleen virtueel te bezoeken wegens de uitbraak van het coronavirus. Maar behalve dat ook dit museum bezoekers online een kijkje laat nemen bij de kunst in huis, laat het daar geëxposeerde beelden ook toezingen, door operazangeres Francis van Broekhuizen.

Wandelend tussen de beelden van de Franse Germaine Richier brengt Van Broekhuizen, op een speciaal gemaakte video op de eigen site van het museum, Giacomo Puccini’s Vissi d’Arte ten gehore, een stuk met de woorden ‘Ik leefde voor de kunst’.

Van Germaine Richier (Grans 1902 - Montpellier 1959) zijn in het museum sculpturen in brons en gips en diverse etsen bijeengebracht voor een tijdelijke tentoonstelling. Het is voor het eerst sinds haar dood in 1959 dat in Nederland een retrospectief wordt gewijd aan haar kunst.

Richier was in en na de Tweede Wereldoorlog actief. Ze hield zich vooral bezig met hybride wezens: half mens, half dier. De expositie kwam tot stand in samenwerking het Musée Picasso in het Franse Antibes.

Beelden aan Zee zet ook wekelijks documentaires online over kunstenaars van wie er in Scheveningen al exposities waren, zoals Niki de Saint Phalle, Carel Visser en Ossip Zadkine.