Operatie Market Garden was ‘heel slecht plan’

De geallieerde operatie Market Garden, die dinsdag precies 75 jaar geleden begon, was „een heel slecht plan.” Het was overmoedige ijdeltuiterij van de Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery. De geallieerde bevelhebbers hielden er totaal geen rekening mee dat er iets mis kon gaan. Zelfs de Duitsers waren achteraf verbaasd over „de ontzettende puinhoop” die was aangericht.

De wereldberoemde militair historicus Antony Beevor kwam vorig jaar in zijn boek De Slag om Arnhem met tal van ontnuchterende details over de grootste luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog. Beevor zocht met een team onderzoekers jarenlang over de hele wereld in deels nieuw materiaal over de operatie. Veel materiaal wordt de laatste jaren pas bekend via nalatenschappen van veteranen.

De belangrijkste data van Market Garden op een rijtje.

17 september: meer dan 30.000 geallieerde luchtlandingstroepen landen bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Het 30e Britse legerkorps rukt op over de weg vanuit België

18 september: Eindhoven bevrijd. Bij Arnhem blijkt de Duitse tegenstand veel taaier dan verwacht, waarvoor het Nederlandse verzet al had gewaarschuwd

19 september: geallieerden bereiken Nijmegen, maar kunnen de Waalbrug niet innemen

20 september: Amerikanen steken de Waal over in canvas bootjes en veroveren de brug bij Nijmegen vanaf de noordzijde. Britten in Arnhem raken door hun munitie heen, maar hulp vanuit het zuiden duurt langer dan verwacht

21 september: Polen landen bij Driel, maar door slecht weer kan maar een deel van de brigade landen

23 september: ook voedsel en medicijnen raken op bij de Britten in Arnhem. Ondertussen voeren de Duitsers overal snel versterkingen en materieel aan.

24 september: Britten en Polen krijgen ruzie over verloop van Slag om Arnhem. Het zou meer dan 50 jaar duren voor de Polen eerherstel kregen

26 september: operatie Berlin, einde van Market Garden. Geallieerden verlaten Oosterbeek in de nacht via de Rijn. Nijmegen wordt frontstad tot het eind van de oorlog.