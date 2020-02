Opera op Duitse begraafplaats Ysselsteyn

HERDENKING BEVRIJDING

DEN BOSCH (ANP) - Carillonmuziek en opera markeren de komende maanden op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn (Limburg) de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland. Het klankenkunstwerk maakt deel uit van een reeks tijdelijke kunstwerken op Zuid-Nederlandse erfgoedlocaties uit de Tweede Wereldoorlog. Het is volgens de organisatie Brabant Remembers heel uitzonderlijk dat het Duitse militaire ereveld bij een Nederlandse jubileumherdenking wordt betrokken.

Op het Ysselsteynse ereveld liggen meer dan 31.500 Duitse militairen die vrijwel allemaal in de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn omgekomen. Op het 28 hectare grote terrein rusten ook ongeveer 500 Nederlanders, veelal SS'ers. "De bedoeling van het project De Kunst van Vrijheid is mensen te laten stilstaan bij wat vrijheid nu betekent. Vrijheid is bijvoorbeeld een kans om keuzes te maken. Het gaat niet om goed of slecht", aldus een woordvoerster van Brabant Remembers.

Tussen de graven op de begraafplaats in Ysselsteyn is in maart, april en de eerste dagen van mei elk uur tussen zonsopgang en zonsondergang muziek te horen in combinatie met de 25 klokken van de beiaard op het ereveld. Op zes avonden vertellen vier sopranen in een opera de verhalen van slachtoffers.

De Kunst van Vrijheid start donderdagavond 5 maart met de audiovisuele projectie Crossing Time bij Nationaal Monument Kamp Vught. Andere grote kunstwerken zijn te zien bij museum Bevrijdende Vleugels in Best, bij het Biesbosch MuseumEiland en in Bergen op Zoom, Tilburg en Breda.