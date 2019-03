Openluchtmuseum serveert tulpenbollen

Het westen van Nederland maakte aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de Hongerwinter mee. Er was zo weinig voedsel dat aardappelen vervangen werden door gebakken of gekookte tulpenbollen. Wie wil weten hoe dat smaakt kan dit jaar terecht bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Het museum serveert dagelijks tulpenbollen. Op de museumsite staat ook een recept om zelf tulpenbollensoep te maken (met maggi en kerriepoeder). Voor de tulpenbollen is gekozen, omdat de regio Arnhem in september van dit jaar herdenkt dat het 75 jaar geleden is dat de Slag om Arnhem mislukte. De Slag om Arnhem was onderdeel van de operatie Market Garden, waarmee de geallieerden snel een einde wilden maken aan de oorlog.

De bollen maken deel uit van het historische jaarthema Gruwelijk Lekker. Overal op het museumterrein is voedsel uit verschillende eeuwen te zien en te proeven. Speciale aandacht is er ook voor de exotische smaken die Indische mensen en Molukkers direct na de oorlog meebrachten naar Nederland.

Gruwelijk Lekker gaat volgende week vrijdag open.