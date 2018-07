Opening Noord-Zuidlijn: geweldig en dubbel

Bestuurder Jan Leffelaar heeft de eer na de opening van de Noord-Zuidlijn de eerste metro van station Noord naar Zuid te rijden. Hij reed 41 jaar geleden ook als een van de eersten op de Oostlijn, de eerste metrolijn van Amsterdam. „Ik doe dit al een poosje”, zegt hij nuchter. Maar hij geeft toe dat het toch wel leuk is dat hij nu dit ritje mag maken.

Leffelaar moet de passagiers meteen tot de orde roepen. „Het is niet de bedoeling dat u uitstapt”, roept hij om. Het heeft weinig zin, want er stappen toch wat mensen uit op de tussenliggende stations.

Zo’n compleet nieuwe metro bevalt de bestuurder wel. Hij is niet bang voor eerder aangekondigde kinderziektes. „We hebben langdurig getest.” Het gaat er tegenwoordig wel anders aan toe dan vroeger, vertelt Leffelaar. „Vroeger kwam er een monteur met een sigaret in zijn mond en een hamer. Nu komen ze met een laptop.”

De passagiers zijn enthousiast, al klagen ze wel over de warmte in de metro. „Geweldig”, zegt Ria Donkersloot. Ze moest met haar man voor de Noord-Zuidlijn verhuizen, want hun woonark lag in de Sixhaven op het traject. „We hebben behoorlijk veel herrie gehad, maar het is mooi geworden.”

Annet Visser uit Amsterdam-Noord rijdt met een dubbel gevoel mee. „Iedereen heeft het steeds maar over de verzakkingen op de Vijzelgracht, maar in Noord hebben we ook extra veel overlast gehad. Ik woon op de Buiksloterdijk, waar de tunnelbak is geheid. Bij ons zijn ook huizen beschadigd geraakt.” Visser is wel blij dat de „drukte nu onder de grond verdwijnt”. „Het wordt een schonere stad.” Zelf neemt ze overigens liever de fiets, bekent ze.

Voor Ruud Jasperse is de Noord-Zuidlijn bijna als zijn kindje, vertelt hij. Zo is hij al 23 jaar betrokken bij de aanleg van de metrolijn. Eerst in het ontwerpteam en na allerlei andere functies blijft hij de komende vier jaar tot aan zijn pensioen betrokken bij het beheer. Het boren van de tunnel vindt hij toch wel een hoogtepunt. „Dat is nog nooit ergens vertoond.”