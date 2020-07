Opening Molenmuseum uitgesteld wegen technische problemen

De publieksopening van het nieuwe Molenmuseum op de Zaanse Schans bij Zaandam, die vrijdag zou plaatshebben, is uitgesteld naar 28 september. Er zijn „technische complicaties”, aldus een woordvoerder.

Eerder werd de opening al verschoven wegens de coronacrisis. Die heeft het nieuwe uitstel voor een klein deel ook nog veroorzaakt, doordat bepaalde elementen toen niet op tijd konden worden geleverd.

Het museum wil onder meer een grote videowand laten zien met een soort interactieve kaart waarmee belangstellenden door de geschiedenis van de Zaanstreek kunnen dwalen. „Een paar elementen blijken nog niet naar behoren te functioneren. Vooral de digitale kaart doet nog niet wat we ervan verwachten”, aldus de zegsman.

In de Zaanstreek hebben meer dan 1100 molens gestaan. De Zaanse Schans met nog een aantal ervan is altijd een fikse publiekstrekker en het museum is mede bedoeld om de bezoekers nog wat meer te spreiden.