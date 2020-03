Opening expositie zonder Jan Cremer

De expositie met werk van Jan Cremer in museum JAN in Amstelveen gaat vrijdag open zonder feestelijk moment met de kunstenaar. Aanleiding is het coronavirus, waardoor het museum afziet van een een dergelijk evenement.

„Graag hadden we in het bijzijn van kunstenaar Jan Cremer zijn tentoonstelling feestelijk willen openen, maar we achten het risico voor een evenement van deze omvang op dit moment te groot”, zegt museumdirecteur Marieke Uildriks.

De nieuwe tentoonstellingen ‘Cremer - Noordwaarts 2010-2020’ en ‘Roy Lichtenstein - Pop Art in Print’ in het museum openen daardoor vrijdag zonder officieel moment.