Openbare koninklijke agenda na herfstvakantie nog leeg

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben voor komende week, na hun ‘anders dan anders’ herfstvakantie, vooralsnog een lege publieke agenda. Voor de koning zijn alleen voor donderdag videogesprekken aangekondigd met vertegenwoordigers van de medische sector op Curaçao. Gepraat wordt over de coronacrisis en de gezondheidszorg in dit deel van het Koninkrijk. Eerder voerde Willem-Alexander al zulke gesprekken met zorgwerkers op Aruba en Sint Maarten.

Dat de openbare agenda leeg is, wil niet zeggen dat er geen werkbezoeken zijn gepland. Vanwege de coronamaatregelen worden veel bezoeken van het koningspaar niet meer van tevoren aangekondigd om te voorkomen dat er drukte ontstaat op de plekken waar koning en koningin komen. Media zijn ook niet meer vrij om verslag te doen van de werkzaamheden, maar worden door de Rijksvoorlichtingsdienst geselecteerd en uitgenodigd. Dat gebeurt mede om op die manier bijvoorbeeld de afstandsregels te kunnen handhaven.

Koning Willem-Alexander zal in elk geval bij zijn eerste uitstapje buiten de deur van paleis Huis ten Bosch alle ogen op zich gericht krijgen na zijn onder druk vorige week afgebroken vakantie naar Griekenland. In weerwil van het regeringsadvies om vooral thuis te blijven, verantwoordelijkheid te nemen en geen onnodige reizen te maken, besloot de koning om met zijn gezin aan het begin van de schoolvakantie gewoon naar hun vakantievilla in Griekenland te vliegen. Een ‘gele’ en daarmee toegestane reisbestemming, maar geheel tegen de geest van het advies.

Dat laatste zag de koning uiteindelijk zelf ook in, zo zei hij in een historische videoboodschap die afgelopen woensdag werd vrijgegeven.