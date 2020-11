‘Openbaar vervoer moet dienstverlening 10 procent terugschroeven’

De dienstverlening van het openbaar vervoer zal met zo’n 10 procent moeten inkrimpen. Op die manier denken de ov-bedrijven in de toekomst te kunnen overleven in een sector die zwaar is getroffen door de coronamaatregelen.

Een woordvoerster van branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) bevestigt berichtgeving hierover van BNR. De ov-bedrijven krijgen tot en met volgend jaar juli 93 procent van de kosten vergoed door de overheid. Voor de overige 7 procent moeten ze zelf opdraaien en dat zorgt voor honderden miljoenen euro’s aan verlies.

Om kosten te besparen moeten ov-bedrijven snijden in de dienstverlening als er geen geld vanuit de overheid bijkomt. OV-NL verwacht dat gemiddeld op alle ov-trajecten - bus, tram, metro en trein - ongeveer 10 procent afgeschaald moet worden.