Openbaar vervoer komt op gang

Het bus-, metro- en tramverkeer in Nederland is na korte werkonderbrekingen maandagochtend goed op gang gekomen. In Amsterdam waren opstartproblemen bij de tramremise Lekstraat. „Maar inmiddels rijden ook daar de trams gefaseerd de remise uit”, zegt een woordvoerster van het Gemeente Vervoersbedrijf GVB.

Ook in Den Haag komt het bus- en tramverkeer weer goed op gang, zegt een woordvoerster van HTM. „Het opstarten verloopt zonder problemen, de trams vertrekken nu uit de remise. Ze kunnen niet allemaal tegelijk vertrekken want dat zou stroomproblemen opleveren”, zegt een woordvoerster.

De werkonderbreking in het ov maakte deel uit van een landelijk pensioenprotest. Onder meer in het stads- en streekvervoer, de bouw- en de schoonmaaksector wordt gestaakt.

Volgens de Rotterdamse vervoersmaatschappij RET is het vooral druk bij de metro’s. „Het is druk, maar alles is onder controle. Er zijn geen problemen of incidenten. Alles is uitgerukt en rijdt weer”, zegt een woordvoerder. Hij verwacht dat alles voor 10.00 uur weer normaal volgens dienstregeling vertrekt.