Openbaar vervoer het drukst sinds begin ‘intelligente lockdown’

Het was vrijdag het drukst in het openbaar vervoer sinds premier Mark Rutte eind maart de ‘intelligente lockdown’ afkondigde. Vanaf vorige week woensdag stappen duidelijk meer mensen in de bussen en treinen, maar nog lang niet zoveel als vanouds. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en ov-chipkaartbedrijf Translink.

Dinsdag checkten reizigers 820.000 keer in met hun ov-chipkaart. Dat waren er net iets minder dan vrijdag, toen een record werd bereikt sinds het begin van de coronacrisis. Maar de oude niveaus worden nog niet gehaald. Ter vergelijking: in 2019 checkten op een vergelijkbare dinsdag 4,5 miljoen mensen in.

Op de snelwegen is de laatste weken te zien dat het buiten de spitsuren om weer bijna even druk is als gebruikelijk, meldde de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) eerder. In het openbaar vervoer lijkt daar nog geen sprake van. Ook rond de spitsuren was het daar afgelopen dinsdag nog rustig. De gebruikelijke druktepieken waren amper zichtbaar.