Openbaar vervoer hervat normale dienstregeling met mondkapjes

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer grotendeels volgens de reguliere dienstregeling. Wel kunnen er nog flink minder reizigers mee dan normaal, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom geldt nog altijd de regel dat mensen alleen het ov nemen als dit noodzakelijk is. In de bus, trein, tram, metro en op de pont is een mondkapje verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro.

„NS rijdt het maximale aantal treinen dat voor haar medewerkers onder corona-omstandigheden mogelijk is en dat nodig is om Nederland bereikbaar te houden”, aldus het vervoersbedrijf. Alleen de stoelen aan de raamzijden, voorzien van een groene sticker, zijn beschikbaar voor reizigers. Daardoor is ongeveer de helft van de stoelen in de trein te gebruiken.

Middelbare scholieren, die dinsdag ook weer beginnen, moeten als ze binnen een straal van 8 kilometer van hun school wonen, lopend of fietsend gaan, of zich laten halen en brengen door hun ouders. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB vraagt scholieren die wel met het ov moeten reizen dit te doen tussen 09.30 en 14.30 uur. Hierover is overleg met de scholen.