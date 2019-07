Openbaar Ministerie: bijzonder tevreden

Het Openbaar Ministerie (OM) is content met de uitspraak in het strafproces tegen Willem Holleeder. „Wij zijn zeer tevreden dat de rechtbank ons op alle punten heeft gelijk gegeven”, liet een woordvoerster weten.

Zij noemde het met name van groot belang dat de rechtbank de beide kroongetuigen Peter la S. en Fred R. betrouwbaar heeft genoemd. „Dat belang reikt verder dan alleen dit proces. Ook in andere zaken waarin direct bewijs ontbreekt kan het voorkomen dat het voor het Openbaar Ministerie noodzakelijk is samen te werken met mensen in het criminele milieu.”

De woordvoerster was voor Holleeders zussen Astrid en Sonja en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog blij dat ook hun verklaringen door de rechtbank betrouwbaar zijn genoemd. „Het was voor hen een heel lang proces. Ze hebben jarenlang geleefd in angst. Deze uitkomst stemt zeer tevreden.”