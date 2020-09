Open Monumentendag van start ondanks corona

Pieter van Vollenhoven heeft donderdag Open Monumentendag geopend. Het evenement ziet er dit jaar vanwege de coronamaatregelen iets anders uit dan normaal. Zo vindt een deel digitaal plaats.

Van Vollenhoven gaf het startsein voor de 34ste editie donderdagmiddag virtueel, in een vooraf opgenomen film. De landelijke opening had eigenlijk op Kasteel Nijenrode moeten zijn, maar dat kon vanwege de beperkte ruimte daar niet doorgaan.

Meer dan 2500 monumenten door heel Nederland openen komend weekend fysiek of virtueel de deuren. Van Vollenhoven noemt het in de openingsfilm een "feestelijke dag". "We zijn zeer verheugd, want iedereen had gedacht dat het niet door zou gaan door het corona-tijdperk. Het gaat wel door, maar anders dan anders."

Bezoekers kunnen op de website van Open Monumentendag kijken welke monumenten fysiek of digitaal geopend zijn. De organisatie vraagt mensen vooraf te reserveren.