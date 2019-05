Open Kloosterdag: rondleidingen en gesprekken

Ruim dertig kloosters openen zondag de deuren. Op deze landelijke Open Kloosterdag zijn er onder meer rondleidingen, workshops en vieringen.

Het thema van de dag is β€˜Wat beweegt je?’. De zusters, paters en broeders vertellen waarom ze ervoor hebben gekozen in een klooster te leven. Ze willen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is en ook hoe ze die vormgeven.

Het is de negende editie van Open Kloosterdag. De organisatie is in handen van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.