Open dag Noord-Zuidlijn: 40.000 bezoekers

Op de allerlaatste open dag van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam zijn zaterdag 40.000 mensen afgekomen. Het was daarmee de drukst bezochte in de geschiedenis van de nieuwe metrolijn.

Van zes de te bezoeken metrostations waren Amsterdam CS (inmiddels in de volksmond de ‘Kathedraal’ gedoopt) en station De Pijp (het diepste metrostation van Nederland) het populairst.

De bouw van de Noord-Zuidlijn, die Amsterdam-Noord verbindt met de Zuidas, is onlangs na vijftien jaar afgerond. De komende maanden wordt proefgedraaid, waarop de metro zoals het er nu naar uitziet volgens plan op 22 juli gaat rijden.

In april en mei gaat het GVB de Noord-Zuidlijn testen met reizigers. Daarvoor worden duizenden vrijwilligers gezocht.