Open dag azc’s trekt 11.000 belangstellenden

Kinderactiviteiten, rondleidingen, muziek, ontmoetingen met asielzoekers, heel veel lekker eten en zelfs een korte cursus Farsi. Dat en nog veel meer was er te doen op de landelijke open dag in de azc’s. Ruim 11.000 belangstellenden kwamen volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zaterdag naar een van de veertig opvanglocaties die hun deuren open stelden.

Op de locaties vertelden medewerkers en bewoners onder meer over tal van activiteiten en programma’s waar de bewoners dagelijks mee te maken in de azc‘s en daarbuiten.

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA: „De open azc-dag biedt iedereen de gelegenheid om te zien hoe het werken en leven er op een azc aan toegaat. Ik vind het belangrijk dat dit gebeurt en het is mooi dat veel mensen een azc in de buurt hebben bezocht en hebben kennisgemaakt met bewoners, die zelf ook heel enthousiast hebben meegewerkt om deze dag te laten slagen. We blijven naast deze open dag continu de samenwerking met de omgeving zoeken.”

Mo Hersie, ex-vluchteling en ambassadeur van Vluchtelingenwerk Nederland, noemt de opkomst „geweldig”. „Als vluchteling kom je graag in contact met Nederlanders en door gesprekken als die van vandaag krijg je het gevoel erbij te horen.”

De landelijke open dag in de azc’s is een jaarlijks initiatief van het COA, het ministerie van Justitie en Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland.