Open brief aan Bruins over bevolkingsonderzoek darmkanker

In een open brief in De Telegraaf hebben de directeur van de Stichting Stop Darmkanker Nederland, Marthen Bakker, en darmartsen Luc Colemont en Sjam Ganesh verantwoordelijk minister Bruno Bruins (Medische Zorg) opgeroepen de leeftijd voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te verlagen. Nu krijgen mensen vanaf 55 jaar een oproep om zich te laten onderzoeken.

Volgens de schrijvers zijn de Europese richtlijnen al jaren ‘glashelder’ en stellen screening van darmkanker vanaf 50 jaar voor. „De kans op het krijgen van darmkanker neemt toe na het vijftigste levensjaar. Naar verwachting zal het in Nederland toepassen van deze richtlijnen resulteren in het vroegtijdig opsporen van zo’n 1000 extra gevallen per jaar. Er wordt al enige tijd gediscussieerd over het verlagen van de leeftijd naar vijftig. Wij vinden dat dit te lang duurt, het is nu tijd voor actie, zodat er jaarlijks duizend levens gered kunnen worden.”