„Opeenvolging van fouten bij lek Delfzijl”

Op het Tankenpark Delfzijl van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn meerdere dingen fout gegaan waardoor 30 kubieke meter giftig aardgascondensaat in het hemelwaterriool terecht is gekomen. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de lekkage begin oktober veroorzaakt door een opeenvolging van menselijk en technisch falen.

Het SodM baseert zich op de eerste onderzoekresultaten. Volgens de toezichthouder werkte een pomp niet waardoor het aardgascondensaat in een opvangbak bleef stijgen. Ook een reservepomp is vervolgens niet automatisch gestart, waardoor ook een calamiteitenbak zich vulde en ruim twee uur overliep. „Tot twee keer toe is er een alarm afgegaan, waarop de NAM geen tijdige actie heeft ondernomen.”

Volgens het SodM heeft „de NAM onvoldoende pro-activiteit en openheid getoond in de communicatie met de toezichthouder”. De locatie blijft onder verscherpt toezicht.

De toezichthouder heeft gesproken met omwonenden die in aanraking zijn gekomen met de stof. Zij hadden onder andere last van prikkende ogen, hoofdpijn en misselijkheid. De risico’s voor de omwonenden worden onderzocht. Het hemelwaterriool is inmiddels schoongemaakt. Wel is er bodemverontreiniging aangetroffen. Daarvoor wordt nog een plan van aanpak opgesteld.

Aardgascondensaat lijkt op dieselolie. Het bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder de gevaarlijke stof benzeen. Het is slecht voor het milieu en de gezondheid. In januari volgt een eindrapport van de NAM en zal het SodM een oordeel vellen. Naar het lek loopt ook een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie.