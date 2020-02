Opdringerige hengsten Lauwersmeer naar de slacht

Dertien hengsten die in natuurgebied Lauwersmeer op de grens tussen Friesland en Groningen liepen, zijn naar de slacht gebracht. De hengsten, die uit het Oostvaardersveld in Flevoland kwamen, waren te opdringerig voor mensen volgens Staatsbosbeheer.

Natuurorganisaties die kuddes wilde koeien en paarden beheren, laten geregeld dieren slachten. Dat is soms nodig vanwege het gedrag van de dieren, maar ook om kuddes te verjongen, inteelt te voorkomen en te grote aanwas af te remmen. Vlees van geslachte dieren wordt verkocht als „wildernisvlees”.

In Lauwersmeer is plaats voor zo’n 250 konikpaarden. Elke twee jaar worden enkele tientallen dieren uit de kudde gehaald. De 28 merries die ook uit het Oostvaardersveld zijn gekomen, blijven nog wel in Lauwersmeer. De brutalere hengsten zorgden afgelopen jaar voor een aantal incidenten met fietsers en wandelaars.