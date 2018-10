„Opdracht moord Motamed kwam van Muhammed S.”

Muhammed S., tegen wie afgelopen week bijna veertien jaar cel is geëist wegens cokesmokkel en poging tot doodslag, zou ook de liquidatie van de in Almere doodgeschoten Ali Motamed (56) op zijn kerfstok hebben. Dit bleek maandagochtend tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee veronderstelde moordenaars in Lelystad.

Twee maanden geleden bracht justitie naar buiten dat Anouar A. (29) en Moreo M. (36) Motamed in december 2015 zouden hebben doodgeschoten in opdracht van Naoufal ‘Noffel’ F., die eerder dit jaar achttien jaar cel kreeg voor het regelen van de moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. in Diemen, vlak daarvoor. Maandagochtend zei A.’s advocaat Jan-Hein Kuijpers dat ‘Noffel’ volgens justitie op zijn beurt is ingeschakeld door de 31-jarige S. uit Amstelveen.

De strafpleiter vroeg en kreeg toestemming van de rechtbank zowel ‘Noffel’ als S. als getuige te verhoren.