Opbrengst Kinderpostzegelactie 1 miljoen lager

De Kinderpostzegelactie heeft dit jaar 8,2 miljoen euro opgebracht, ruim 1 miljoen minder dan vorig jaar. Dat kwam door het gure herfstweer met harde regen tijdens de actieweek, waardoor minder kinderen de straat op gingen. Daarbij nam de vraag naar postzegels verder af, als gevolg van het afnemende briefverkeer.

Ruim 160.000 basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht gingen afgelopen week langs de deuren om Kinderpostzegels en kaarten, tassen, tulpenbollen en theepakketten te verkopen voor het goede doel. Op de zegels van dit jaar prijken de hoofdpersonen uit de legendarische kinderboeken Dik Trom, Kruimeltje, de Kameleon, de Drieling en Pietje Bell.

Volgens de organisatie wordt een deel van de opbrengst gebruikt om de 8500 Nederlandse kinderen te helpen die in de vrouwen- of daklozenopvang zitten. „We zijn blij met de opbrengst van dit jaar. Hiermee kunnen we kinderen in de daklozenopvang helpen om zich weer veilig en thuis te voelen”, zegt Jeroen den Tex van Stichting Kinderpostzegels.