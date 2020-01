Opbrengst kinderactie SOS Koala richting 50.000 euro

Het bedrag dat kinderen hebben opgehaald in een actie voor koala’s en andere door de bosbranden bedreigde dieren in Australië is zaterdagochtend opgelopen naar 49.768 euro. Die tussenstand werd rond 11.00 uur bekendgemaakt in de studio in Hilversum, waar de speciale tv-actie SOS Koala plaatsvindt.

Donaties voor de getroffen dieren kwamen de afgelopen week al goed op gang, nadat kinderen waren opgeroepen inzamelingsacties te bedenken en aan te melden op een speciale website van Zapp Your Planet en het Wereld Natuur Fonds (WNF), de organisatoren van het evenement. Vrijdagmiddag stond de teller al op 36.400 euro.

De tv-actie bestaat er onder meer uit dat kinderen naar de studio kunnen komen om hun donaties te doen. Dat gebeurt dan ook massaal; vele honderden kinderen hebben hun weg naar Hilversum gevonden voor de uitzending op NPO3. Ze kunnen daar ook workshops volgen of didgeridoo spelen.

Kinderen hebben verschillende manieren bedacht om geld op te halen, zoals knutselwerken verkopen of lege flessen ophalen voor het statiegeld. De uitzending is begonnen om 09.00 uur en wordt afgesloten om 18.55 uur. Dan wordt de eindstand van de actiedag bekendgemaakt.