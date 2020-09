Opblaasbare damwanden op zoekplek vermiste vrienden

Een gespecialiseerd bedrijf is dinsdagochtend begonnen met de voorbereidingen voor de zoektocht naar twee sinds 1974 vermiste vrienden in Liessel. Samen met de politie wordt gezocht onder de zeven meter diepe bodem van het water in De Brink bij het Brabantse dorp.

Op twee plekken in het water zijn boeien geplaatst. Daar wordt naar de vermiste vrienden gezocht. Het bedrijf plaatst op de eerste zoekplek opblaasbare damwanden. Woensdag wordt er het zand op de bodem weggezogen om te zien wat er onder ligt. Als op de eerste zoekplek niets wordt gevonden, gaat het bedrijf met dezelfde procedure donderdag verder op de tweede zoekplek.

Gezocht wordt naar de rode Fiat 850 coupé van Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21) uit Asten. Beide vrienden verdwenen spoorloos in maart 1974 na een avondje stappen in Asten.

Volgens een woordvoerder van de politie heeft een recherchebureau dat voor de familie onderzoek deed, in 2017 de waterplas aangewezen als mogelijke plek waar de twee kunnen worden gevonden. Volgens dat bureau zouden de twee vermoord en vervolgens met auto in het water gedumpt zijn.

De politie nam dit scenario zo serieus dat al in 2018 met onder meer een sonarboot gezocht werd. Toen bleken op twee plekken onder de grond in de plas metalen voorwerpen te liggen. Deze week trekt de politie vier dagen uit om te bekijken of het om de auto van de twee gaat.

Als dat inderdaad zo is, dan wordt bekeken hoe het voertuig, of wat daarvan over is, op een veilige manier boven water gehaald kan worden. Dat gebeurt volgens de woordvoerder niet deze week. „We willen de auto zodanig naar boven halen, dat die zo weinig mogelijk beschadigd wordt”, zei hij. „En dan is het nog maar de vraag of we er stoffelijke resten in vinden.”

De woordvoerder wil naar eigen zeggen geen valse hoop wekken. „Het is echt afwachten. Ook als we niets aantreffen, dan hebben we alles gedaan wat we konden doen. Dan weten we ook niet waar we verder nog kunnen zoeken”, aldus de woordvoerder.

De zoektocht wordt onder meer bijgewoond door een broer van de vermiste Piet Hölskens.