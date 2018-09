Op zoek naar huis voor Lili en Howick

Voogdij-instelling Nidos bekijkt momenteel samen met de moeder van Howick en Lili of er in Armenië goede huisvesting te regelen is. De kinderen moeten het land uit, terug naar hun geboorteland. Daar wordt nu gekeken of er goede huisvesting en opvang voorhanden zijn.

De moeder van de twee kinderen, die al eerder naar Armenië was uitgezet, heeft nog altijd haar hoop gevestigd op de Nederlandse politiek, meldt haar advocaat. „Ze blijft hopen op een oplossing van de Tweede Kamer.”

Lili (12) en Howick (13) zijn nu nog in Nederland. Ze hebben enkele dagen ondergedoken gezeten maar waren maandag weer terecht. Voogdij-instelling Nidos ontfermt zich over ze. Die instelling was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Nidos is een onafhankelijke (gezins-)voogdij-instelling die de voogdijtaak uitvoert voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.