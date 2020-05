Op zoek naar het oudste pand van Dordrecht

De komende maanden gaat Dordrecht op zoek naar het oudste pand van de stad. Bouwhistoricus Christine Weijs nodigt inwoners uit om samen naar het verleden te boren. „De vondst van een veertiende-eeuws pand moet mogelijk zijn.”

Dordrecht heeft dit jaar 800 jaar stadsrechten. Het jubileum zou groots gevierd worden, maar door corona wordt alles doorgeschoven naar volgend jaar. Weijs wilde toch graag een activiteit door laten gaan. „Vandaar dat we de komende maanden onderzoek naar het oudste pand uitvoeren en dan later bekend maken welk gebouw die titel verdient.”

Nu draagt ‘t Zeepaert die titel?

„’t Zeepaert in de Wijnstraat dateert uit 1495. Inderdaad denken veel mensen dat dat het oudste gebouw van de stad is. Dat is niet zo gek, want het heeft de oudste zichtbare gevel van Dordrecht. Maar we weten dat er oudere panden in de stad staan. Dat komt omdat voor veel gevels geldt dat schijn bedriegt. Het gebeurt regelmatig dat er achter een zeventiende-eeuwse gevel een pand schuil gaat uit de zestiende of vijftiende eeuw. De voorgevel was het pronkstuk van de eigenaar. Die wilde graag laten zien hoe welgesteld hij was. Naar zulke gebouwen zijn we op zoek.”

Hoe gaat u te werk?

„Als mensen denken dat hun woning wel eens ouder kon zijn dan ‘t Zeepaert nodigt de gemeente hen uit zich te melden. We denken vooral aan gebouwen tussen de Grote Kerk en de Groothoofdspoort, zoals de Voorstraat, Grotekerksbuurt, Groenmarkt en Wijnstraat, de oudste straten van de stad. We weten dat de Grote Kerk en het Stadhuis nog ouder zijn, maar die tellen niet mee. Als mensen zich opgeven, kom ik langs voor onderzoek. De houten vloer- plafond- en kapconstructies geven een schat aan informatie. Met een boormachine met een holle boor trek ik monsters uit het hout. Het monster gaat naar een bureau dat de balk en het hout precies kan dateren. Het onderzoek neemt maar een paar uur in beslag.”

Waar hoopt u op?

„Ik hoop dat we een pand uit de veertiende eeuw vinden. Dat moet lukken. Dit onderzoek is historisch gezien heel spannend. Tegelijkertijd is het wetenschappelijk interessant. We krijgen een beter overzicht hoe oud de panden in Dordrecht precies zijn. Bovendien is het interessant te zien hoe lang bepaalde bouwstijlen hier zijn toegepast.”

Is er veel belangstelling voor?

„Tot nu toe hebben zich zeven of acht mensen gemeld. De komende tijd zoeken we de publiciteit en hopen we dat nog meer inwoners zich voor het onderzoek opgeven. De winnaar krijgt volgend jaar een trofee als eigenaar van het oudste pand van Dordt. We denken aan een wisselbeker, want misschien vinden we over een paar jaar een pand dat nog ouder is.”