Op zoek naar bodemdieren op eilandje in Hofvijver Den Haag

Leven er bodemdieren zoals pissebedden, regenwormen en naaktslakken op het eiland in de Hofvijver in Den Haag? Die vraag wordt komende maandag beantwoord als onderdeel van de nationale Bodemdierendagen, die sinds vrijdag aan de gang zijn.

Bodemdieren zijn onmisbaar voor een gezonde bodem en de ontwikkeling van de natuur in stad en land. Sinds vrijdag zijn in heel het land tellingen bezig, die een beeld moeten geven van aantallen en soorten. Het is de vijfde keer dat de nationale Bodemdierendagen worden georganiseerd.

Maandag om 11.00 uur kanoën twee bodemdierenexperts samen met Tweede Kamerlid en bioloog Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) naar het stukje land op de Hofvijver om een indruk te krijgen van het bodemleven aldaar. De waarnemingen tellen mee voor de officiële waarnemingen voor de Bodemdierendagen, die duren tot en met 7 oktober.