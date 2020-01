Op zaterdag 21 maart nieuwe actie boeren

Boeren gaan op zaterdag 21 maart opnieuw actie voeren. Dat heeft de actieclub Agractie dinsdag bekendgemaakt.

De organisatie kondigde eerder al aan in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw van zich te laten horen. Op zo’n veertig drukke, goed zichtbare locaties in grote Nederlandse steden, zal tussen 12.00 en 16.00 uur de actie Boerderijprijzen plaatsvinden. De exacte locaties, worden in een later stadium naar buiten gebracht.

Tijdens de actie zullen onbewerkte agrarische producten aan de man gebracht worden voor de gemiddelde prijs die de boer er voor ontvangt. Hiermee wordt volgens Agractie de consument duidelijk gemaakt hoe slecht de positie van de Nederlandse boer op dit moment is.

Eind deze week lanceert de club een tweede actie, waarbij de boeren de consument in de supermarkt confronteren met producten waarvoor Nederlandse boeren geen eerlijke prijs hebben ontvangen en producten die niet duurzaam zijn. Deze actie moet enkele maanden gaan duren en zal volgens Agractie een zeer groot bereik door heel Nederland hebben.