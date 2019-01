Op Walcheren rukt de rat op

In de zeventien jaar dat hij plaagdieren bestrijdt, kreeg Rudy Marinisse niet zo veel meldingen over overlast van ratten als nu.

De overlast op het Zeeuwse eiland Walcheren hangt samen met de vele bouwwerkzaamheden die op dit moment met name in Vlissingen gaande zijn. Op meerdere plekken in die gemeente wordt grond bouwrijp gemaakt. „Het gras stond daar eerst kniehoog en muizen en ratten hadden er vrij spel”, vertelt Rudy Marinisse, specialist in het bestrijden van overlast door ongedierte.

„Maar nu met het bouwrijp maken schieten ze alle kanten op, waardoor ze ook het Vlissingse winkel- en uitgaansgebied onveilig maken, iets wat vroeger nooit voorkwam.”

Warme winters

De oorzaak ligt in de warme winters van de laatste jaren en de hete zomer van vorig jaar, vertelt Marinisse. „Als het superkoud is, kan een rat moeilijk voedsel vinden en eet hij zijn jongen op. Maar echt strenge winters hebben we niet meer. Tel je daar die heel warme en droge zomer van 2018 bij op, dan moet je concluderen dat ratten en muizen eten in overvloed hebben en dus enorm goed gedijen. Ze hebben het gewoon te goed en worden groot, dik en glanzend.”

Marinisse beklemtoont dat je met alleen bestrijdingsmiddelen niet van ratten en muizen afkomt.

„Je moet het bij de bron aanpakken. Breng altijd eerst de leefomgeving van het dier in kaart. Graven ze veel gangen onder de begroeiing rondom een schuur of loods, dan zou ik de eigenaar adviseren dat groen weg te halen en rond het gebouw een flinke laag grind aan te brengen. Daarin kunnen ze wel graven, maar het stort steeds in. Daarna nog één keer de schuur ontsmetten en je hebt misschien wel nooit meer last.”

Roofvogel

Deze aanpak is in lijn met wat de overheid wil. Die eist dat er zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen in ons milieu terechtkomen. Marinisse: „Het mag niet zo zijn dat een roofvogel die een rat pakt zelf óók doodgaat omdat hij vergiftigd wordt.”

Ook in de riolen op Walcheren zitten veel meer ratten dan in voorgaande jaren en ook dat komt volgens Marinisse door de zeer droge zomer.

„Veel vuiligheid is niet door regenwater weggespoeld”, legt hij uit. „Etensresten en vet zetten zich af in de riolen en voor ratten is dat een feestmaal.”

Rudy Marinisse bezit een groot arsenaal aan instrumenten en middelen om plaagdieren te slim af te zijn. Hij toont een ”bijenbekje”.

„Dat kun je vastklemmen in beluchtingsgaten in een muur. Het grote voordeel van dit soort wering is dat je de tochtgaten niet meer dicht hoeft te kitten tegen muizen, want de bijenbekjes laten de gaten intact en toch komt er geen muis in.”

Folie

We bestrijden ongedierte niet voor niets, zegt Marinisse, want ze kunnen ziekten overbrengen op mens en dier, zelfs als je er niet rechtstreeks mee in contact komt. „Als een rat over jouw aanrecht heeft gelopen en daar urine achterliet waar jij vervolgens argeloos je brood op legt, kun je al ziek worden.”

Hij adviseert mensen die last hebben van plaagdieren altijd eerst te bezien wat ze er zelf tegen kunnen doen. „Een tuinbouwer in Zeeuws-Vlaanderen die werd geteisterd door ratten gaf ik de tip om zijn kassen rondom met folie in te pakken.

Kapotgevreten

Dat scheelde hem uiteindelijk bijna duizend kapotgevreten planten per jaar. Alleen maar onbeperkt gif spuiten is nooit de oplossing. En trouwens: helemaal uitroeien zullen we ze nooit.”