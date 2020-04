Op verschillende plaatsen in de Meinweg flakkeren weer vlammen op

Door de wind en de warme temperaturen flakkeren in Nationaal park de Meinweg donderdagmiddag her en der toch weer vlammen op. Donderdagochtend leek het vuur weg, maar de brandweer heeft donderdagmiddag weer de handen vol aan het bestrijden van zogenoemde hotspots.

Dat zijn kleine brandhaardjes die onder invloed van de wind oplaaien. Brandweerlieden moeten die hotspot dan uitgraven om bij het vuur onder de grond te komen en dat stuk flink nat maken. „Maar als brandweermensen vervolgens verder lopen en tien minuten later omkijken, staat dat stuk vaak toch weer opnieuw in brand”, zei de woordvoerder van de brandweer. „Door de wind krijgt de hete bovenlaag zuurstof en dan komen de vlammen weer.”

„Dit beeld gaan we de komende dagen houden”, aldus de woordvoerder. „’s Avonds lijkt het vuur uit, ’s morgens zie je geen vlammen, maar dan steekt de wind op en vatten delen in het gebied weer vlam. Vermoedelijk zijn we om die reden hier ook tot en met zondag nog bezig met blussen.”