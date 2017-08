„Op vakantiehuis Sjaloom komen geen aso’s af”

Een enkele keer breken huurders van zijn vakantiehuis wel eens een glas. Dan leggen ze een eurootje neer, of sturen achteraf een excuusmailtje. Eigenaar Wim van Ofwegen is dan weer een gelukkig mens.

Of hij tips heeft voor mensen die overwegen een vakantiehuisje te kopen? „Ik zou zeggen: Pak het net zo aan als bij de koop van je gewone huis”, zegt Van Ofwegen (74). „Dus let op wat je ondertekent en kijk de verkoper recht in de ogen. En koop niks op huur- of erfpachtgrond. Daar kun je zomaar van worden afgeschopt.”

Een vakantiehuis kopen is weer in, zo bleek maandag. Net als tien jaar geleden trekt de markt opnieuw aan. Vorig jaar wisselden er in Nederland 3750 recreatieverblijven van eigenaar; 20 procent meer dan het jaar ervoor.

Van Ofwegen sloeg zijn slag in 2009, tijdens het vorige verkoopgolfje. Hij streek neer op vakantiepark ”de Rimboe” in Hoenderloo; sinds 1994, toen het van beheerder wisselde, ”Ben’s dream de Rimboe” genoemd.

„Toen onze zoon David nog klein was, hadden we een klein vakantiehuisje in Harderwijk”, vertelt de Hagenees. „We hebben het verkocht toen hij er in zijn vakanties zelfstandig op uit trok.” Achteraf een logisch besluit, vindt Van Ofwegen nog steeds. „Maar ik dacht toen al wel: Na mijn pensioen gaan we weer op zoek naar een geschikt appartement.” Dat werd uiteindelijk vakantiehuis Sjaloom; zo genoemd door Van Ofwegen die zichzelf en zijn vrouw Henny als „Israëlliefhebbers” omschrijft.

Waarom uitgerekend dat huis? „Allereerst natuurlijk vanwege de locatie”, lacht Van Ofwegen. „Mijn vrouw is dol op strand en zee, dus die komt hier thuis al aan haar trekken. Ik geniet enorm van de Veluwse bossen. Dat dateert nog uit de tijd dat Henny en ik als jeugdleiders mee kamperen gingen met de Haagse afdeling van het Christelijk Jonge Mannen Verbond, het CJMV. Ik zit dus prima in Hoenderloo.”

Van Ofwegens’ ervaringen met parkeigenaar Ben zijn louter positief en de verhuur van Sjaloom loopt gesmeerd. „Ik vraag 330 euro per weekend en 610 euro voor een hele week. Voor vier slaapkamers en 90 vierkante meters woonoppervlak op 470 vierkante meter grond. Ik vang de gasten op bij aankomst en ben er ook weer bij het vertrek. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. We krijgen trouwens bijna alleen maar nette mensen, gelijkgestemden. Dat zit ’m mogelijk ook een beetje in de naam. Op een huis dat Sjaloom heet, komen denk ik niet zo snel aso’s af.”

Een snelle rekensom leert de gepensioneerde UWV-informatiemanager dat hij maandelijks netto 1000 euro binnenhaalt aan verhuurdersrendement. Of het echtpaar dan zelf nog wel mogelijkheden heeft om in Sjaloom te verblijven? „Zeker”, lacht Van Ofwegen. „Er blijven genoeg gaatjes over. En begin oktober houd ik het huis standaard zelf bezet. Dan doe ik hier mee aan de Hoge Veluweloop.”