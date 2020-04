Op vakantie? Ja, maar wel heel anders

Kunnen we deze zomer op vakantie? Die vraag houdt Nederland bezig. Eigenaren van vakantiehuizen en campings zetten zich schrap voor de uitvoering van de protocollen. Nederland verlaten lijkt vooralsnog lastiger. „We weten het echt nog niet.”

Op het grote campingterrein van De Verborgen Hoek in het Friese Harich is het nog stil, ondanks de meivakantie. De camping telt nog geen 10 procent van de bezoekers van andere jaren. Velen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun geplande vakantie om te zetten naar dit najaar, zegt eigenaar Kees van de Merwe. „Ze waren huiverig om eropuit te trekken.”

Het heeft hem er niet van weerhouden het recreatieterrein met een dertigtal chalets en circa 110 reguliere kampeerplaatsen open te stellen. „Die mogelijkheid is er voor ons; zelfs met de meest strenge beperkingen. De meeste mensen hebben hier juist meer ruimte dan thuis.”

Kampeerders die wel zijn gekomen, maken gebruik van een douche en toilet in een van de leegstaande chalets. Hij is daarnaast bezig de recreatieteams te vullen en wacht af hoe de regelgeving zich ontwikkelt. „Voor 1000 tot 1500 gasten hebben we hier plek genoeg.” Met het gebruik van het sanitair zal hij op creatieve wijze moeten omspringen.

Op dit moment is de camping in de topweken grotendeels volgeboekt. „Maar daaromheen is er, binnen schoolvakanties, nog wel ruimte.” Van de Merwe verwacht dat bepaalde (spel)activiteiten met beperkingen te maken krijgen. Ook het zwembad voor de kleintjes zal gesloten zijn. „Maar dat geldt overal. Ik verwacht dat iedereen dat wel accepteert dat het anders is dan anders.”

Geduld nodig bij vakantie buitenland

Zeeland

Zeeland zet de deur voor toerisme vanaf 1 mei weer op een kier. Recreatieondernemers mogen 15 procent van hun slaapplaatsen verhuren. Ook eigenaren van een vakantiewoning mogen onder voorwaarden weer komen overnachten. Dit geldt eveneens voor vaste standplaatsen, strandslaaphuisjes en jachten, mits die beschikken over eigen sanitaire voorzieningen. Landelijk geldt dat sanitaire voorzieningen op campings gesloten blijven. „De versoepeling is vooral bedoeld voor rustzoekers”, zegt voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland.

Ook in Midden- en West-Brabant zijn toeristen weer mondjesmaat welkom, net als in de regio Rotterdam-Rijnmond, waaronder ook de campings op Goeree-Overflakkee vallen. Overnachten blijft taboe. Dagrecreatie is weer toegestaan op recreatieparken, campings en in strandhuisjes en jachthavens.

Eerder deze maand drong de voorzitter van de Europese commissie Von der Leijen er nog op aan om geen plannen te maken voor de zomervakantie. De Commissie werkt nu toch aan voorstellen om uitzicht te bieden op vakanties in EU-landen. Premier Rutte kondigde woensdag geen wijzigingen in het beleid aan.

Familiepark

Bij vakantiepark De Kleine Belties in Hardenberg beginnen de boekingen eveneens op gang te komen. Op dit moment verblijven er vooral gasten in de caravans en chalets die hun eigendom zijn, geeft mede-eigenaar van het park Sietze Hakkers aan. De meeste reserveringen hebben gewoonlijk plaats in het voorjaar. „Daarin hebben we nu een achterstand. Ik verwacht niet dat we dat nog inhalen.”

Aan de andere kant heeft hij door de anderhalvemetereconomie straks ook niet de ruimte voor iedereen. In topweken verbleven er de afgelopen jaren wel 2500 mensen in de 300 caravans en chalets, op de kampeerplekken en in enkele tenten en groepshuizen. Een groot deel van de kampeerders is aangewezen op een gebouw waarin de sanitaire voorzieningen zijn ondergebracht. „Hoe we daarmee omgaan hangt de precieze protocollen af.”

Dat geldt eveneens voor het zwembad en de vele gezamenlijke activiteiten. „Best spannend deze keer, want we zijn een echt familiepark.” Hij vertrouwt erop dat het uiteindelijk wel goed komt. „We leggen onze noden op de plek waar het moet. Bij de Heere.”