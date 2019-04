Op trip ziek geworden mbo’ers bijna thuis

Alle mbo-leerlingen die op een tripje naar Milaan ziek waren geworden, zijn bijna weer thuis. Door een virusinfectie werden 25 tot 30 studenten van het Amsterdamse Hout-en Meubileringscollege ziek tijdens een trip naar de Design Week in Milaan. Ook vier begeleiders voelden zich niet lekker.

Vrijdagavond was iedereen uit het ziekenhuis en weer op de been, zegt teamleider Stephan Welie van de vakschool. De meesten konden per bus terug naar Nederland reizen, maar vier studenten vonden dat nog te zwaar en kozen ervoor zaterdag met het vliegtuig te gaan. Een begeleider is ook met ze mee.

De terugreis met de bus verliep niet helemaal zoals gepland. Doordat de chauffeur onwel werd en de vervanging op zich liet wachten, duurde de reis ongeveer twee uur langer.