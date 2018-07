Op koopjesjacht tussen de kramen tijdens de Duikenburgse dagen

Al 25 jaar een begrip in de reformatorische wereld: de Duikenburgse dagen. De driedaagse zomer¬markt in het Neder-Betuwse Echteld ging dinsdag van start. Wat drijft mensen om in de warmte de kraampjes rond restaurant De Oude Duikenburg op te zoeken?

Het terrein rond De Oude Duikenburg is dinsdag volgepakt met kraampjes. Op de parkeerplaats blikkeren honderden auto’s in de hete zon. Bezoekers lopen af en aan om zich te vergapen aan brocante, hoeden, jurkjes, schoenen, boeken en hondenvoer. Uit de luidsprekers bij Interclassic Music schalt het lied ”De heilige stad”.

„Het is gemoedelijk hier”, geniet Willem Post (56). De Barnevelder is voor de eerste keer op de dagen in Echteld. „Voorgaande jaren moest ik steeds werken.” Hij loopt voornamelijk achter zijn vrouw aan. Die speurt tussen de kraampjes naar kleding voor hun drie pleegkinderen. „Op één dag geven we ongeveer 250 euro uit.”

Een eindje verderop probeert Erik Jansen van Marano Wellness zijn massagekussens aan de man te brengen. „Ga gerust even in de stoel zitten”, nodigt hij het passerende publiek uit. Het inwendige van de kussens maakt draaiende bewegingen; infraroodstraling verwarmt de rug van de argeloze proefpersoon.

De 46-jarige Jansen komt uit Nijmegen en staat voor het tweede jaar op de markt. „We geven geen verkoopcijfers prijs, maar vorig jaar loonde onze aanwezigheid de moeite.” Hij schat in dat er op één dag ongeveer veertig kussens over de toonbank gaan. Het in Herveld gevestigde bedrijf trekt normaal gesproken een iets ander publiek. „Ik zie hier veel vrouwen met veel kinderen.”

Airco

In het restaurant draaft de verhitte catering af en aan met drinken. Organisator Hannah Speksnijder (26) houdtin het gewoel het hoofd koel. Als klein meisje was ze al op de dagen te vinden. „Mijn ouders zijn in 1993 met de Duikenburgse dagen gestart omdat het aantal restaurantgasten in de zomer wat terugliep. Op de eerste editie stonden er twaalf kramen.”

Het concept bleek een succes: naar schatting van de parkeerwachters bezoeken jaarlijks zo’n 20.000 mensen de markt. De omzet verdubbelde in de eerste zeven jaar. De Oude Duikenburg vraagt 185 euro voor een standplaats; de catering verzorgt het restaurant zelf. „Met deze warmte gaan de mensen graag naar binnen, waar de airco draait. Dat is gunstig voor ons.”

De Duikenburgse dagen vieren hun 25e verjaardag. Hoewel het een jubileumjaar is, zijn er geen festiviteiten. „We vragen 25 procent extra”, grapt Speksnijder. Volgens de jonge organisator biedt de markt bezoekers al genoeg.

Op 13 juli namen zij en haar man Coen De Oude Duikenburg over van haar ouders. Daarmee kwam ook de organisatie van de Duikenburgse dagen op Hannahs bordje terecht. „Maar mijn ouders en een aantal broers en zussen lopen ook rond. Het blijft een familieding.”

In de schaduw staat Adriana Klaassen (31) uit Opheusden met haar drie jonge kinderen van een ijsje te genieten. Ze is specifiek op zoek naar een hoed, maar een cadeautje voor haar kinderen Wander, Colin en Janoa kon er ook nog vanaf. Wat ze het leukst vinden op de markt? „Het springkussen”, zeggen de kinderen eensgezind.