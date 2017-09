„Op gang brengen openbare leven prioriteit”

Militairen en andere medewerkers van Defensie gaan zo snel mogelijk proberen het openbare leven in Sint-Maarten weer op gang te brengen. „Het op gang brengen van het openbare leven heeft voor ons de hoogste prioriteit”, zei luitenant ter zee Egbert Stoel vanuit Curaçao tegen het Radio 1 Journaal.

Het schip Zr. Ms. Pelikaan is op weg naar het door de orkaan Irma zwaar getroffen eiland. „We gaan zo snel mogelijk proberen om het vliegveld te ontsluiten, zodat er extra middelen naar het eiland kunnen komen. Aan boord van de Pelikaan hebben we een voertuigen, een bulldozer en militaire eenheden die daarbij kunnen helpen.”

Het vliegveld en de haven zijn volgens Stoel nu onbereikbaar. Ook de communicatie verloopt moeizaam. Hij heeft geen zicht op slachtoffers. „We zijn nu bezig om het eiland in kaart te brengen en proberen een beeld te krijgen wat nodig is voor de opbouw.”

De verwachting is dat er nog een orkaan aankomt in de loop van zaterdag. „Dat is een punt van zorg, want dat beperkt ons in de mogelijkheden.”