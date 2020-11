Bij een gebouw van PostNL in Den Haag zijn donderdagmiddag rond 13.00 uur drie voorwerpen aangetroffen die op explosieven leken, laat de politie weten. Het gebouw werd ontruimd. Het Team Explosieven Verkenning heeft de voorwerpen onderzocht, maar het was loos alarm.

Of de voorwerpen bij de post zaten of zijn achtergelaten in of bij het gebouw, kon de politie nog niet zeggen.