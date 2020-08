Op een na drukste week ooit voor de Reddingsbrigade

Reddingsbrigade Nederland is in de periode van vorige week maandag tot en met afgelopen zondag 2435 keer in actie gekomen. Het was de op een na drukste week ooit, laat een woordvoerder weten. Tijdens de hittegolf van eind juli vorig jaar werden 2547 hulpverleningsacties geregistreerd.

Volgens de zegsman was het vorige week overal in Nederland ontzettend druk. Maar de strandwachten moesten het vaakst in actie komen in de bekende kustgebieden zoals Scheveningen. Zondag werd zelfs een record verbroken. Toen kwamen ze voor 562 meldingen in actie, het hoogste aantal op een dag. Vier badgasten kwamen die dag in de Noordzee om het leven.

De 2435 hulpverleningsacties zijn niet allemaal reddingsacties. Het gaat bijvoorbeeld ook om het verlenen van EHBO.

De Reddingsbrigade moest 332 keer optreden voor bijna zevenhonderd baders en zwemmers. Het gaat dan onder andere om het uit het water begeleiden van badgasten bij een rode vlag. Volgens de woordvoerder ligt het daadwerkelijke aantal betrokken personen vermoedelijk hoger, omdat niet iedereen kon worden geteld.

Er zijn 188 reddingen uitgevoerd om baders en zwemmers uit een levensbedreigende situatie te halen. Het aantal verdrinkingsongevallen wordt niet door Reddingsbrigade Nederland geregistreerd.