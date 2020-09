Op dierendag mag de hond mee op museumbezoek

Honden mogen komende dierendag, 4 oktober, mee naar het Fotomuseum in Den Haag, naar de tentoonstelling van foto’s met honden Being Human van William Wegman.

De Amerikaan Wegman maakt al tientallen jaren portretten van de hondensoort Weimaraners, die hij veelal in een menselijke situatie laat zien. De inspiratie daartoe begon in 1970, toen zijn Weimaraner Man Ray, genoemd naar Wegmans favoriete kunstenaar, uit zichzelf voor Wegmans camera ging zitten.

„De talloze haast menselijke portretten van zijn immer groeiende roedel honden leverden hem wereldwijde faam op”, aldus het museum. „Hij toont ons via de honden zijn visie op de mensheid. We worden geconfronteerd met onszelf; we zien archetypes als de huisvrouw, de advocaat, de priester en zelfs de hondenuitlater. Sommigen poseren trots en vol zelfvertrouwen, anderen tonen twijfel of kwetsbaarheid. De honden houden ons een spiegel voor en tonen wat ons mens maakt.”

Het museum wil er overigens geen al te grote beestenboel van maken. Honden mogen alleen naar binnen van 09.30 tot 10.30 uur. Ze moeten aangelijnd zijn en andere honden in hun nabijheid kunnen verdragen.