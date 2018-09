Op de valreep cao-akkoord politie

Na maanden onderhandelen is er vrijdag op de valreep - kort voor een grote actie - een principe-akkoord voor een nieuwe cao voor de 65.000 politiemedewerkers. De onderhandelingen tussen de korpsleiding en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) enerzijds, en de politiemedewerkers en politiebonden anderzijds, liepen al tijden en begonnen vanaf eind juni grimmige trekken te vertonen. Een overzicht:

De politiemedewerkers willen onder meer dat er een einde komt aan het personeelstekort en de hoge werkdruk. Echter, het voorstel waar de werkgevers eind juni mee komen, wordt door de Nederlandse Politiebond ,,een dolk in de rug" genoemd. Als het door de bonden gestelde ultimatum om inhoudelijk te reageren op een aantal punten ook nog voorbij gaat, lopen de onderhandelingen vast.

5 juli volgen de eerste acties in Den Haag. De acties worden daarna uitgebreid en diverser. De bonden roepen agenten op om alleen nog bekeuringen uit te schrijven bij grote overtredingen. Kleinere overtredingen worden door de vingers gezien.

Op 23 juli komen de minister en korpschef met een nieuw cao-voorstel: 7 procent meer loon tot en met 2020, volgend jaar een eenmalige uitkering van 500 euro en meer invloed op hun eigen rooster. Het voorstel wordt echter verworpen. De politiebonden zijn ,,zwaar teleurgesteld" en noemen het ,,een waardeloos bod". Ze missen met name structurele oplossingen voor het verlagen van de werkdruk. Ze hebben daarvoor een herstelplan ingediend bij de politietop. De acties gaan door.

Vanaf augustus wordt de achterban door de vakbonden opgeroepen om geen geldboetes en achterstallige betalingen meer te innen, is er geen politie aanwezig op het driedaagse dancefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek, worden deurwaarders niet langer begeleid door agenten en wordt het centrum van verschillende steden tijdelijk 'afgesloten'.

De bonden en werkgevers zitten wel weer met elkaar om de tafel, toch verharden de acties. De Wereldhavendagen in Rotterdam - met bijna een half miljoen bezoekers - vinden plaats zonder politietoezicht en er wordt minder gecommuniceerd via de socialmedia-kanalen.

Begin september wordt de heftigste en zwaarste actie ooit aangekondigd: politie komt alleen nog bij echte nood. Vanaf vrijdag 18.00 uur tot zondag één minuut voor middernacht zijn de agenten opgeroepen om alleen nog maar uit te rukken bij echt grote nood en het andere werk te laten liggen.

Hoewel de bonden benadrukten dat de samenleving en de rechtsstaat met de actie niet in gevaar mogen komen en 112 bereikbaar blijft voor spoed, vindt de minister dat de veiligheid in het geding is en stapt naar de rechter. Het kort geding, gepland op vrijdag 14.00 uur, bleek niet nodig: ongeveer twee uur voor aanvang blijkt er een akkoord te zijn.