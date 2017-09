Op de koffie in Nijmegen tijdens Burendag

Iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Wie zich hiertoe geroepen voelt kan zaterdag zijn steentje bijdragen op Burendag, die voor de twaalfde keer is georganiseerd.

Burendag is een initiatief van koffieproducent Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt elk jaar in het vierde weekend van september gevierd. Thema dit jaar is ‘koppen bij elkaar’.

Burendag draait om sociale initiatieven om elkaar beter te leren kennen en mensen dichter tot elkaar te brengen. De honderden initiatieven variëren van buurtontbijtjes tot zeskampen en schoonmaakacties. Het Oranje Fonds heeft de beste ideeën gesubsidieerd met 400 euro.

Opvallende gebeurtenis dit jaar is de poging de langste koffietafel van Nederland te realiseren. De recordpoging, die is aangemeld bij Guinness World Records, heeft plaats in de Nijmeegse wijk Hees. Als er minimaal 369 mensen aan deze tafel een ‘bakkie’ doen is het record gezamenlijk koffiedrinken gehaald.