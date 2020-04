Geen haastende reizigers of boardingomroepen op Schiphol. De luchthaven brengt zijn activiteiten terug tot de kern. Van de honderden vluchten vertrekken er nog geen tien.

Het is stil op Schiphol. Nu het coronavirus wereldwijd woedt, blijven toeristen en zakenreizigers thuis. Dus sluit Schiphol vier van de zeven pieren om de logistiek zo veel mogelijk te stroomlijnen. Een buitenlandse toerist vindt het maar raar: „It is weird.” „Surreëel”, reageert een regelmatige reiziger. Op de grijze tegeltjes van pier G kun je een speld horen vallen.

De coronapandemie trekt diepe sporen in de luchtvaartsector. In februari en maart daalde het aantal vluchten op Schiphol al ongekend, maar op deze donderdag in april is er helemaal weinig activiteit meer te bespeuren. Tientallen grote blauwe vogels staan rond uitgestorven pieren. Een voorbijganger bekijkt met weemoed een geparkeerde Airbus A330-200 van KLM. „Vorige maand vloog ik er nog mee naar Aruba.”

Vrachtvluchten

Het eiland is maar één voorbeeld van onbereikbaar gebied. In de afgelopen weken sloten veel landen hun grenzen. De gele borden met vluchtinformatie maken pijnlijk duidelijk hoe de vlag erbij hangt. Van honderden geplande departures vertrekt alleen vlucht KL 3087. De andere vluchten zijn geannuleerd. De pieren op Schiphol zijn zwijgende getuigen van het ongewilde isolement.

„Per dag vinden er nog zo’n 170 vluchten plaats”, vertelt woordvoerder Willemeike Koster van luchthaven Schiphol. Het grootste deel ervan zijn vrachtvluchten. Zij halen en brengen goederen en hulpmaterialen. De passagiersvliegtuigen die de Schiphol nog aandoen, hebben vooral reizigers die een veilig heenkomen zoeken aan boord. De bestemmingen op de borden laten de aard van een vlucht raden. Koster: „Als er Milaan op de borden staat, kun je er zeker van zijn dat het een repatriëringsvlucht is.”

Nu er alleen nog essentiële vluchten plaatsvinden, ontvangt Schiphol per dag nog maar 5 procent van het normale aantal reizigers. Daardoor verandert de luchthaven langzaam maar zeker in een spookstad. Overal zijn neergelaten rolluiken, nergens klinkt nog een laatste oproep om te boarden. De reizigers die er nog zijn, staan er verloren bij. Anderhalve meter afstand houden lukt hen prima.

Niet alleen binnen, ook buiten is het ongewoon stil. Normaal gesproken bruist Schiphol-Rijk van de activiteiten, maar nu is er niets te beleven. Een blauwe tractor sleept een Airbus van KLM, een tankwagen rijdt een rondje. Heel af en toe staat er een vliegtuig op de Buitenveldertbaan. Verder is het stil. Zonder de doordringende kerosinedampen lijkt de luchtkwaliteit rond de luchthaven opeens beduidend beter. „Amsterdam lijkt tegenwoordig wel platteland”, klinkt het.

Mondkapjes

Heel even lijkt er leven in de brouwerij te komen. Getooid met mondkapjes rept een groep Aziatische reizigers zich door terminal 4, speurend naar de overstapgate. Een enkeling waagt zich in de geopende winkels rond lounge 2, maar Hermes en Burberry doen weinig zaken. „Het is afwachten tot 28 april of we weer kunnen opschalen”, zegt Koster. Mochten vraag en aanbod van de Schipholpartners eerder toenemen, dan kunnen de ongebruikte pieren vrij snel weer worden geopend. De ondernemers achter de security check moeten voorlopig hun rolluiken omlaag houden. Zolang het tij niet keert, blijft op Schiphol alleen de kern actief.