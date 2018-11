Op de bres voor Groningse groene long

Nu de kleine plattelandsgemeente Ten Boer samengaat met Groningen, verdwijnt een gemeenteraad waarin christelijke partijen een stevige partij meeblazen.

Ietwat weggestopt, maar toch. In een kast in de antiek ogende burgemeesterskamer op het gemeentehuis van Ten Boer ligt een Bijbel met kleurige kaft. „Ik denk dat hier al heel lang een Bijbel ligt”, zegt waarnemend burgemeester Frank de Vries (PvdA). „In het verleden had Ten Boer een GPV-burgemeester.” Daarmee doelt De Vries op Joop Alssema. Die stond van 1997 tot 2001 aan het roer in Ten Boer en was daarna veertien jaar burgemeester in Staphorst.

ytTen Boer

Dorpshuis

Een fors deel van de inwoners van Ten Boer, dat verdeeld over 9 dorpen zo’n 7500 inwoners telt, is christelijk. Van de 13 raadszetels bezetten het CDA en de ChristenUnie er elk 3. De plattelandsgemeente heeft diverse kerken, waaronder de zo’n 500 zielen tellende gereformeerd-vrijgemaakte gemeente in Ten Boer.

Over een maand is het ten enenmale over met Ten Boer. Dan wordt de gemeente ingelijfd door Groningen. Ook Haren (zo’n 20.000 inwoners) is dat lot beschoren. Het aantal raadszetels in de nieuwe gemeente Groningen (ruim 200.000 inwoners) stijgt van 39 tot 45.

Haren, ook wel het Wassenaar van Groningen geheten, verzette zich jarenlang met hand en tand tegen de herdeling. In Ten Boer, dat tijdens de economische crisis op zwart zaad zat, is die weerstand er nooit zo geweest. Het is beter dat gespecialiseerde ambtenaren in Groningen de regie krijgen over bijvoorbeeld jeugdzorgtaken, klinkt het. Voor een kleine gemeente is dat allemaal lastig te behappen.

In Ten Boer zijn ze bemoeienis vanuit Groningen al gewend. Door een samenwerkingsconstructie regelen Groningse ambtenaren sinds 2007 voor inwoners van Ten Boer zaken als huisverbouwingen. Voor een paspoort en rijbewijs kunnen plattelanders de komende paar jaar nog wel terecht in Ten Boer.

Dorpelingen zijn gewend hun eigen boontjes te doppen. Van belang is dus dat het nieuwe Groningse college die zelfredzaamheid waardeert, zegt vertrekkend burgemeester De Vries. „Inwoners van de kern Sint Annen hebben voor een belangrijk deel zelf de entree van hun dorp opgeknapt. En in het dorp Woltersum waren bewoners betrokken bij de renovatie van het dorpshuis.”

Ook CDA-fractievoorzitter Ben Bosch in Ten Boer hamert erop dat de nieuwe gemeente oog moet hebben voor de plattelanders. „Onze partij pleit voor een speciale dorpenwethouder in het nieuwe college van Groningen”, zegt de scheidende CDA-politicus in zijn woning met uitzicht op de landerijen. „Als in Ten Boer een kunstgrasveld wordt geopend, was de wethouder van Ten Boer daarbij. Ik hoop dat ook een dorpenwethouder vanuit de stad bij dat soort activiteiten zijn gezicht zal laten zien.”

Jammer

Voor scheidend CU-fractievoorzitter Peter Rebergen in Ten Boer houdt het politieke werk niet op. Rebergen, vijfde op de lijst van de Groningse CU, wil zich inzetten voor de fractie in de stad. Behoud van het plattelandskarakter staat hoog op zijn prioriteitenlijstje. „Groningen wil aan alle kanten uitbreiden. Nu ligt tussen de oostelijke wijk Lewenborg en het dorp Garmerwolde een strook land van 2 kilometer lang. Die groene long mag niet worden volgebouwd.”

Het lijkt erop dat de zondagsrust in Ten Boer onder druk komt te staan. Winkels zijn daar nu op zondag dicht. Maar het is de vraag of dat na de herindeling zo blijft. „De ChristenUnie zal pleiten voor blijvende zondagssluiting van winkels in de dorpen”, zegt Rebergen.

In het centrum van Ten Boer liggen de meningen over de herindeling verdeeld. „Jammer, die nieuwe gemeente. Ik ben bang dat we worden opgeslokt door de stad”, vindt Linda Kip (42). „Ik vrees dat bijvoorbeeld de hondenbelasting gaat stijgen.” Een 50-jarige vrouw is blij met de samensmelting van Groningen, Haren en Ten Boer. „Met z’n drieën sta je sterker.” En er is desinteresse. Jan (34): „Nee, ik ga niet stemmen. In de politiek doen ze toch wat ze zelf willen.”

Zetelverdeling

Gemeenteraad Groningen: D66 (9), SP (6), PvdA (6), GL (4), VVD (3), CDA (3), Stad en Ommeland (2), CU (2), Student en Stad (2), Partij voor de Dieren (1) en 100% Groningen (1).

Haren: D66 (5), Gezond Verstand Haren (3), VVD (2), CDA (2), PvdA (2), GL (2) en CU (1).

Ten Boer: Algemeen Belang (3), CDA (3), CU (3), GL (2) en PvdA (2).