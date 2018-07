Op de bres voor bomen langs N-weg

Deanneke Steenbeek uit Vught maakt bezwaar tegen het plan van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om vanwege de verkeersveiligheid bomen langs provinciale wegen te kappen.

„Dit gaat ons landschap drastisch verschralen. Bomen brengen juist rust, beschutting en sfeer voor weggebruikers, bieden een thuis voor veel vogels en andere dieren”, aldus de Brabantse in een verzoekschrift dat ze in september aan de Tweede Kamer wil overhandigen. De petitie was vrijdag door 45.200 mensen ondertekend.

De inwoonster van Vught reageerde in eerste instantie op een artikel in het Brabants Dagblad. Daarin kondigde de verkeersminister maatregelen aan om de verkeersveiligheid te bevorderen, onder meer door bomen langs zogeten N-wegen te kappen.

VVD-uitspraak

Dat schoot Steenbeek in het verkeerde keelgat. Haar ingezonden brief kreeg een plekje in de krant. Daarop kreeg ze bijval van tal van bomenliefhebbers. Ze startte een petitie die de minister oproept af te zien van bomenkap en te zoeken naar alternatieven.

„Het is typisch een standpunt van een VVD-minister, die wil scoren met een stellige uitspraak over veiligheid”, vindt Steenbeek. „De VVD heeft als motto: de natuur dient ons. Maar ik zeg: Zonder natuur zijn we helemaal niks.”

Steenbeek beklaagt zich erover dat overheden volgens haar sjoemelen met beleid waardoor in de praktijk bomen vaak alsnog sneuvelen. Ook het woord ”dodenweg”, dat voor sommige N-wegen wordt gebruikt, stuit haar tegen de borst. Stemmingmakerij noemt ze het. Bomen langs de weg zorgen er volgens haar juist voor dat weggebruikers voorzichtiger rijden.

Een woordvoerster van het ministerie vindt de ophef overtrokken. „Het is zeker niet de bedoeling om rigoureus bomen te kappen. Ons plan voor veilige bermen omvat diverse maatregelen.” Harde obstakels worden afgeschermd met struikgewas of vangrails of –als het niet anders kan– verwijderd.

Gesprek

Vanwege de ontstane onrust had het ministerie op 21 juni een gesprek met bomenorganisaties. De Bomenstichting liet in een reactie weten gerustgesteld te zijn omdat Van Nieuwenhuizen heeft aangegeven geen voorstander te zijn van grootschalige kap.

Steenbeek is er echter nog niet gerust op. „De Bomenstichting is vrij snel tevreden en is ook niet zo actief. De vraag is hoe de belofte van de minister in de praktijk zal uitwerken. Het aanbieden van de petitie zet ik gewoon door.”

https://bomenlangsnwegenpetities.nl