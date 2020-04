Op Curaçao gaan de scholen weer voorzichtig open

Op Curaçao mag op 4 mei de kinderopvang weer open. Dat heeft de regering maandag bekend gemaakt. Alle scholen op het eiland gingen dicht op 17 maart om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Nu wil men binnen ‘enkele weken’ ook het basisonderwijs weer openen. De middelbare scholen gaan op 18 mei gedeeltelijk open, alleen voor de eindexamenklassen.

Op Curaçao zijn in totaal zestien coronabesmettingen geregistreerd, twaalf personen zijn helemaal opgeknapt. Een Nederlandse toerist is in maart op het eiland overleden aan de gevolgen van corona.