Op Blue Monday hardlopend depressie te lijf

Het is weer Blue Monday. Volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall is dat de meest sombere dag van het jaar. Dit jaar valt de dag op maandag 15 januari.

Maandag vinden er verschillende MIND Blue Monday Runs plaats in heel Nederland. Het Fonds Psychische Gezondheid vraagt hiermee aandacht voor depressie. Het zijn geen officiële wedstrijdlopen, maar sponsorlopen om geld op te halen voor betere hulp.

Volgens de organisatie krijgt bijna een op de vijf Nederlanders ooit in het leven te maken met een depressie.

Op Blue Monday is de gezelligheid van de feestdagen naar de achtergrond verdwenen en zijn goede voornemens alweer verdrongen of verbroken. De vakantie is nog lang niet in zicht en de blauwe enveloppen vallen op de deurmat. Ook het weer werkt niet mee: het is donker, koud en nat.

Blue Monday is een benaming voor de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Hoewel de bedenker veel kritiek kreeg op zijn wetenschappelijke formule is de term Blue Monday de laatste jaren veelvuldig te horen.

De eerste Blue Monday werd ‘gevierd’ op 24 januari 2005. In dat jaar werd de term Blue Monday voor het eerst in deze context gebruikt.

In Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Weert, Zwolle en tien andere gemeenten zijn er runs tegen depressie. In Delft doen mensen een koudwaterduik onder leiding van een depressie-ervaringsdeskundige.