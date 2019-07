Op balkon oververhitte hond dood

Een hond is in Capelle aan den IJssel doodgegaan nadat het dier dinsdag in de volle zon zonder water op een balkon had gezeten.

Een omwonende waarschuwde de politie. De hond, die met een plasje bloed uit zijn bek op het balkon lag, werd met een lichaamstemperatuur van 41,5 graden naar de dierenarts gebracht. Daar werd de hond gekoeld en werd hij langzaam alerter. Maar de dierenarts heeft woensdag aan de politie laten weten dat de hond het niet heeft gered.

Tegen de eigenaar van de hond is een proces-verbaal opgemaakt.