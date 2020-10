Op Ameland gevonden bot blijkt zeker 1770 jaar oud

Een menselijk bot dat in maart op het strand van Ameland werd gevonden, is zeker 1770 jaar oud. De politie Noordoost Fryslân meldt dat het bot is onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en dat daar de conclusie is getrokken dat het bot uit de tijd van het Romeinse Rijk stamt.

Een eilandbewoner vond het bot op het strand en vermoedde direct dat het om een menselijk bot ging. De politie bracht het bot naar het NFI, omdat het mogelijk om een bot van een vermist persoon zou gaan.

Uit onderzoek van het NFI blijkt dat het bot een opperarmbeen is van iemand die is overleden tussen de jaren 87 en 250. Het bot is overgedragen aan een archeologisch instituut.